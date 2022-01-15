Кто в Лигу чемпионов? Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Арсенал»
Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм
«Шпоры» могут лишиться звездного центрфорварда
15 января 17:46
Харри Кейн / фото - Getty Images
Лондонский «Тоттенхэм» может потерять звездного форварда Харри Кейна уже этим летом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 28-летний бомбардир разочаровался в «шпорах» и хочет присоединиться к клубу, который может претендовать на титулы.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуется «Мачестер Сити», но «Тоттенхэм» не захотел отпускать игрока. Действующий контракт Кейна со «шпорами» истекает в 2024 году.
Напомним, Коутиньо мог оказаться в «Тоттенхэме», но Конте заблокировал трансфер.
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