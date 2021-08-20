Хацкевич – об уходе Яремчука с «Динамо»: «Жалею, но мы большую ставку сделали на Беседина»

Фото: ФК Динамо

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич в интервью Youtube-каналу Миля вспомнил об уходе из команды форварда Романа Яремчука.

Мы его отдали в аренду в «Александрию». Мне потом говорили, что давай его по арендам гонять, пусть он там проведет определенный период времени. Но зачем так с пацаном? Поступило предложение от «Гента», пожалуйста, мы его отдали. И сейчас это основной нападающий сборной Украины. А останься он в Киеве… Вот сказал бы ему тогда я или президент: «Давай, Ром, ты едешь в одну аренду, потом в другую. А через два-три года, возможно, заиграешь в «Динамо».