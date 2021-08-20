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Хацкевич – об уходе Яремчука с «Динамо»: «Жалею, но мы большую ставку сделали на Беседина»

Экс-тренер хотел, чтобы украинец остался
Футбол Украинская Премьер-лига
16:39
Хацкевич – об уходе Яремчука с «Динамо»: «Жалею, но мы большую ставку сделали на Беседина»
Фото: ФК Динамо

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич в интервью Youtube-каналу Миля вспомнил об уходе из команды форварда Романа Яремчука.

«До сих пор жалею только, что Рома Яремчук не остался в команде. Но была очень большая конкуренция тогда, и мы большую ставку сделали на Беседина. Были Мбокани, Мораес и Кравец еще. Яремчука очень хорошо знаю, ведь работал с ним в молодежной команде, а потом мы вместе перешли в первую лигу. У нас был тогда спор с одним человеком из структуры клуба, что я Рому перевел из молодежной команды в «Динамо-2». А я очень хорошо знал Яремчука, у него достаточно классные перспективы были. Но на тот момент, когда мы работали, он был пятым нападающим в команде. И держать его в команде…

Мы его отдали в аренду в «Александрию». Мне потом говорили, что давай его по арендам гонять, пусть он там проведет определенный период времени. Но зачем так с пацаном? Поступило предложение от «Гента», пожалуйста, мы его отдали. И сейчас это основной нападающий сборной Украины. А останься он в Киеве… Вот сказал бы ему тогда я или президент: «Давай, Ром, ты едешь в одну аренду, потом в другую. А через два-три года, возможно, заиграешь в «Динамо».

Ранее Яремчук заявлял, что не против в будущем играть в «Шахтере».

Андрей Усмонов
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Александр Хацкевич Динамо Киев

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