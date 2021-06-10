Хацкевич рассказал, как сборной Украины победить соперников по группе Евро-2020

Александр Хацкевич / Фото: ФК Динамо

Экс-главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич охарактеризовал соперников сборной Украины по группе C на чемпионате Европы-2020:



Во встречах с Австрией подопечным Андрея Шевченко нужен ум и фантазия. В составе украинцев есть талантливые футболисты. Индивидуальные и командные действия должны помочь украинской сборной в матче с Австрией.

Что касается встречи с Северной Македонией, то здесь нашим футболистам понадобится любовь и желание. Украина будет явным фаворитом. И неважно, кто выйдет со стартовым свистком на поле, а кто останется на скамейке запасных. Все игроки должны показать свой максимум. Групповой турнир очень краткосрочен. Нужно показывать максимум с первой встречи.