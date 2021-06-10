В UEFA объяснили, почему слоган «Героям слава!» придется убрать из футболок сборной Украины
Павелко подтвердил наличие переговоров с UEFA о возвращении «Героям слава!» на форму сборной Украины
Ранее в организации приняли решение, что слоган придется убрать из футболок
16:40
Фото - УАФ
УАФ ведет переговоры с UEFA о присутствии слогана «Героям слава!» на форме сборной Украины. Об этом сообщил президент украинской ассоциации Андрей Павелко.
Функционер утром 10 июня отправился в Рим. Именно в столице Италии проходят переговоры с представителями Европейского футбольного союза. О их результатах будет уведомлено позже.
Напомним, ранее в UEFA посчитали, что слоган в сочетании со «Слава Украине!» имеет «историческое и милитаристское» значение.
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