Хацкевич: «У Украины есть шанс зацепиться даже за первое место в группе отбора»

«Сине-желтые» сыграют против Франции

Фото: ФК Динамо

Бывший тренер Александр Хацкевич оценил ситуацию в группе отбора на ЧМ-2022 в сборной Украины.

Какие впечатления у вас от сборной Украины в этом году? Как во время выступлений на Евро-2020, так и в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

«На континентальном первенстве украинская сборная показала достаточно хороший результат. Я не говорю, что все игры она провела здорово, но оказаться в восьмерке лучших – это дорогого стоит. Что касается отбора на чемпионат мира, то можно сказать, что четыре ничьи в первых четырех матчах - это неудачный старт. На сегодняшний момент сборная Украины находится в непростой турнирной ситуации. Но как бы там ни было, а у многих футболистов имеется опыт выступлений на серьезном международном уровне, да и молодежь хорошая среди подопечных Александра Петракова тоже есть. На том же чемпионате Европы она себя уже показала. Я думаю, что в игре с французами, которая на данный момент может рассматриваться как одна из главных, в Украины есть шанс зацепиться даже за первое место».

Считаете, что проявить героические усилия для того, чтобы завоевать право играть в Катаре, сборной Украины вполне по силам?

«Конечно. Пока сыграли всего четыре матча. С одной стороны, украинская команда демонстрирует стабильность: четыре матча – четыре ничьи. Но с другой турнирная ситуация не выглядит такой уж обнадеживающей. В двух домашних играх с Казахстаном и Финляндией, как и в недавнем поединке с казахами в Нур-Султане, Украина была фаворитом. Но увы, много очков было потеряно. Что ж, теперь нужно исправлять ситуацию».

Украина сыграет с Францией 4 сентября в 21:45.