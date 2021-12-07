Хавбек «Интера» Чалханоглу признан лучшим игроком месяца в Серии А

Полузащитник «нерадзурри» забил 3 мяча в 3-х матчах

Хакан Чалханоглу / Фото: Getty Images

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком ноября в чемпионате Италии, сообщает Football Italia.

В ноябре Чалханоглу провел 3 матча в Серии А, в которых забил 3 мяча – по одному в каждом матче.

Напомним, что гол «Роме» (0:3) у Чалханоглу получился особенно красивым – прямым ударом с углового.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» отстает от лидирующего «Милана» всего на 1 очко.