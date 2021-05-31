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Хавбек «Металлиста 1925» готов сменить клуб УПЛ на середняка российской ФНЛ

Харьковчане – лидеры в гонке за третью путевку в высший дивизион Украины
Футбол Первая лига
20:31
Хавбек «Металлиста 1925» готов сменить клуб УПЛ на середняка российской ФНЛ
Виталий Кольцов / Фото - Металлист 1925

Полузащитник «Металлиста 1925» Виталий Кольцов будет выступать за «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне. Об этом сообщил главный тренер российского клуба в интервью его пресс-службе.

К нам добавится Виталий Кольцов. Воспитанник академии донецкого «Шахтера», игрок премьер-лиги, выступал за «Александрию», «Олимпик» Донецк.

Сейчас находится в харьковском «Металлисте», команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно.

Отметим, «СКА-Хабаровск» занял 11-е место в ФНЛ (второй дивизион России) по итогам сезона. Нынешний клуб Кольцова является фаворитом в борьбе за третью путевку в УПЛ, на одно очко опережая «Николаев» в турнирной таблице Первой лиги.

Сергей Стаднюк
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