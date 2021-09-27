Хавбек «Металлиста»: «Хотелось бы сыграть с «Динамо» или «Шахтером» в Кубке, но не ранее полуфинала»

Танчик признался, что результат в турнире не довлеет над харьковчанами

Владимир Танчик / Фото - ФК Металлист Полузащитник «Металлиста» Владимир Танчик рассказал о задачах команды на Кубок Украины. Конечно, хочется сыграть против «Динамо» или «Шахтера», но уже где-то в дальнейшей стадии. Уже весной, возможно, в полуфинале или финале, было бы замечательно. У нас нет задачи, чтобы выиграть Кубок. Просто на каждый матч должны выходить и побеждать. Мы всегда играем на победу. За Кубок премии есть, но они меньше, чем в чемпионате. Премии только за победы. Ничья для нас – неудовлетворительный результат. Напоним, в 1/16 финала соревнований лидер Первой лиги выбил представителя УПЛ «Десну» (2:1).