Хавбек сборной Финляндии рассказал, что решит исход матча с Украиной
Полузащитник сборной Финляндии Онни Валакари поделился с пресс-службой национальной команды ожиданиями от предстоящей игры со сборной Украины в рамках отбора ЧМ-2022:
«Впереди тяжелые игры, и они очень важны для нашего будущего. В них нужно показать себя и добыть результат, если мы хотим попасть на чемпионат мира.
Украина – действительно высококвалифицированная команда. С ними особенно тяжело на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, иногда приходилось потрудиться, но команда Украины была действительно хороша.
Думаю, эта игра будет такой же напряженной. Считаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше Украины».
Первый матч между командами закончился ничьей 1:1.
Теперь подопечным Петракова предстоит сыграть со скандинавами на выезде уже 9 октября.
Первая тренировка октябрьского сбора прошла для национальной команды празднично – коллектив поздравлял с днем рождения Николая Шапаренко.
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