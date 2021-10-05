Хавбек сборной Финляндии рассказал, что решит исход матча с Украиной

Онни Валакари / фото - SuomiFutis

Полузащитник сборной Финляндии Онни Валакари поделился с пресс-службой национальной команды ожиданиями от предстоящей игры со сборной Украины в рамках отбора ЧМ-2022:

Украина – действительно высококвалифицированная команда. С ними особенно тяжело на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, иногда приходилось потрудиться, но команда Украины была действительно хороша.

Думаю, эта игра будет такой же напряженной. Считаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше Украины».