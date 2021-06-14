Хавбек Северной Македонии: «Сыграем намного лучше с Украиной, чем с Австрией»

Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
16:00
Полузащитник сборной Северной Македонии Энис Барди поделился vecer.mk ожиданиями от матча против Украины.
«Давайте теперь хорошо отдохнем, проанализируем свои слабые стороны и будем думать об Украине. Мы отдадим в этом матче намного больше, чем против Австрии. Думаю, нам не хватает опасности впереди.
Спасибо фанам, что пришли нас поддержать. Это наш двенадцатый игрок».
Игра Украина – Северная Македония состоится 17 июня.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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