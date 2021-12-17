Хави: «Присутствие Холанда в чемпионате Испании представляет интерес для всех нас»

Норвежец этим летом может покинуть Германию

Эрлинг Холанд / фото - Digi Sport

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Barcacentre возможный переход форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в клуб испанского чемпионата:

«Присутствие Холанда в чемпионате Испании представляет интерес для всех нас, а особенно для Тебаса, будет он играть в «Барселоне» или в любой другой команде».

Неоднократно сообщалось, что норвежский нападающий, скорее всего, покинет «Боруссию» летом 2022-го года.

Фаворитами на подписание игрока считают мадридский «Реал», и оба клуба из Манчестера – МЮ и МС.

Переход в «Барселону» выглядит маловероятным на фоне финансового положения каталонцев. К тому же, президент Примеры Хавьер Тебас заявлял, что такой трансфер является невозможным для «сине-гранатовых».

Агент Эрлинга Мино Райола намекнул на страну, в которой его клиент не прочь продолжить карьеру.