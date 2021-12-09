Хави: «Лига Европы – это наша реальность»
Хави: «Сегодня в «Барселоне» начинается новая эра. Все с нуля»
Главный тренер каталонской команды заявил, что зол после поражения от «Баварии»
14:35
Хави / Фото: Twitter
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит ESPN.
«Я зол. Это реальность, и это меня бесит. Больше ничего не поделаешь.
Сегодня начинается новая эра. Мы начинаем с нуля»
Напомним, «Барселона» с 7-ю очками заняла 3-е место в групповом раунде ЛЧ и отправится в Лигу Европы.
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