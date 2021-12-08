«Бавария» во второй раз разгромила «Барселону» и отправила команду Хави в Лигу Европы

«Бенфика» будет играть в плей-офф ЛЧ

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В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Барселону».

Команда Нагельсманна играла активнее с первых минут несмотря на отсутствие турнирной мотивации, это вылилось в 3 забитых мяча немецкой команды. Отличились Мюллер, Сане и Мусиала.

«Барселона» ответить так и не сумела.

Команда Хави вылетает в Лигу Европы, заняв 3-е место в группе, набрав 7 очков. В параллельном матче группы «Бенфика» победила «Динамо» (2:0) и вышла в плей-офф ЛЧ со 2-го места. «Бавария» с 18-ю очками вышла в плей-офф ЛЧ с 1-го места.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Бавария» – «Барселона» 3:0

Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле (Ньянзу, 78), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 71), Толиссо (Рока, 60), Мусиала, Мюллер, Левандовски (Тилльман, 77), Коман (Сарр, 71), Сане.

«Барселона»: тер Стеген, Араухо, Пике, Лангле, Альба (Мингеса, 31), Бускетс, де Йонг (Пуч, 73), Гави (Демир, 86), Дест (Нико Гонсалес, 46), Депай, Дембеле (Коутиньо, 73).

Предупреждения: Бускетс (3), Араухо (16), Ричардс (82).