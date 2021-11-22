Хави: «У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш у «Бенфики»

Хави Эрнандес / ФОТО: MARCA

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».



«Бенфика» опытная, хорошо подготовленная физически команда. Будет тяжело, ведь это Лига чемпионов, ритм тут совсем иной. Мы готовы к тому, чтобы побороться с «Бенфикой», и если победим, то выйдем в плей-офф.

«Барселона» сейчас не в том состоянии, чтобы задирать нос, но сохранять оптимизм необходимо. Надо играть храбро, идти в атаку и стараться победить. Но этой команде мы уступили 0:3, и это факт.

Я рассматриваю это как возможность для нас, я не ощущаю никакого дополнительного давления. У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать что мы – «Барса», что мы на своем поле. Мне нравится это испытание.

Я с огромным уважением отношусь к Жорже Жезушу, а «Бенфика» – отличная команда. Мы постараемся сыграть по-своему, но будет непросто. Однако мы будем биться».