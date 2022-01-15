«Бавария» договорилась с Нойером о новом контракте
Хет-трик Левандовски принес разгромную победу «Баварии» в матче Бундеслиги
«Кельн» не выстоял
15 января 18:26
Фото: Sky Germany
«Бавария» в матче 19 тура Бундеслиги на выезде не испытала проблем с «Кельном».
Хет-трик в матче оформил Роберт Левандовски. Дважды при этом он забил во втором тайме. Еще один мяч на счету Толиссо.
«Бавария» сохранила лидерство в чемпионате. Отрыв от «Боруссии» Д – 6 очков.
Бундеслига. 19-й тур:
«Кельн» – «Бавария» 0:4
Голы: Левандовски, 9, 63, 74, Толиссо, 25
«Кельн»: Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 80), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Шауб (Тильманн, 57), Дуда (Любичич, 58), Озджан, Модест (Андерссон, 73), Ут (Шиндлер, 73).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Забитцер (Ричардс, 75), Толиссо (Ньянзу, 75), Рока (Ваннер, 83), Мусиала (Сане, 60), Киммих, Мюллер (Тилльман, 83), Левандовски, Гнабри.
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