Фалькао в компенсированное время вырвал победу над «Атлетиком» для «Райо»
«Хетафе» впервые за 10 лет забил «Атлетико»
Мадридцы не пропускали от соперника 19 матчей кряду
09:27
Фото: Marca
«Атлетико» обыграл на выезде «Хетафе» (2:1) в матче 6 тура Ла Лиги.
Хозяева прервали длительную серию. «Хетафе» впервые за 19 матчей забил мадридцам, сообщает Marca.
10 лет «Хетафе» не мог забить в ворота «Атлетико». Разница была 0:34.
Прервал неприятную серию Стефан Митрович своим голом. В последний раз «Хетафе» отличался в воротах матрасников в сезоне 2011/12.
Комментарии 0