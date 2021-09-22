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«Хетафе» впервые за 10 лет забил «Атлетико»

Мадридцы не пропускали от соперника 19 матчей кряду
Футбол Примерa (Испания)
09:27
«Хетафе» впервые за 10 лет забил «Атлетико»
Фото: Marca

«Атлетико» обыграл на выезде «Хетафе» (2:1) в матче 6 тура Ла Лиги.

Хозяева прервали длительную серию. «Хетафе» впервые за 19 матчей забил мадридцам, сообщает Marca.

10 лет «Хетафе» не мог забить в ворота «Атлетико». Разница была 0:34.

Прервал неприятную серию Стефан Митрович своим голом. В последний раз «Хетафе» отличался в воротах матрасников в сезоне 2011/12.

Андрей Усмонов
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Теги

Хетафе Атлетико Мадрид

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