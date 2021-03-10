Холанд – это тот, благодаря кому миллионы полюбят футбол. Как он ответил вратарю «Севильи» – шик

Тема дня Яссин Буну и Эрлинг Голанд / Фото - Metro

Ему только 20 лет и 7 месяцев, а он уже забил 100 мячей в профессиональной карьере. 100! Эрлинг Холанд – голевая машина, благодаря которой миллионы детей полюбят футбол. Это точно.

Вы все прекрасно знаете, за что мы ненавидим современный футбол – много денег и мало амбиций. Достаточно молодых игроков показывают уровень до получения первого жирного контракта. А затем расслабляются.

Но не в этом случае.

«Ему 20 лет. Многие, достигнув того же, что и он, расслабились бы, но не он. Он хочет еще большего, он невероятно амбициозен. Он стремится стать одним из лучших в мире».

Как-то так Матеу Моррей, еще один 20-летний парень в основе «Боруссии», высказался о Холанде перед ответным матчем с «Севильей». А еще добавил:

«Он хорош по отношению к партнерам, всегда хочет помочь. Ему нет разницы – сделать ассист или забить. Если для того, чтобы команда победила, ему нужно будет отдать две голевые, но не забить ни разу, то для него это не будет проблемой».

Безупречная голевая машина, которая еще и думает не только о себе, но и о партнерах, о команде. Это ли не идеал?

Ну а теперь матч против «Севильи».

Современный футбол – это тактика, схемы, тренерские идеи. Личности отходят на задний план. Но не в этом случае. Грубо говоря, в четвертьфинал вышла не «Боруссия», а Холанд – четыре гола и один ассист в двух матчах с испанцами.

Конечно, он без команды ничего не стоит. Но и команда без него подобного бы не достигла. Это невозможно доказать, но с этим также и сложно поспорить.

В середине первого тайма норвежец с паса Марко Ройса закатил первый мяч в игре. Ну а в начале второго – протаранил Фернандо и поразил ворота Яссина Буну с острейшего угла – блестяще. Судья, правда, гол отменил, якобы Холанд толкал бразильца в спину.

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Но взамен нападающий «Боруссии» получил пенальти. И не забил. Добивание – опять вратарь потащил удар. VAR опять в действии – пенальти нужно перебить, Буну слишком рано вышел из ворот.

Что делает Холанд? Бьет в тот же угол – на этот раз забивает:

«Если честно, я немного переживал перед вторым пенальти. Но пытался концентрироваться на голе».

А еще норвежец ответил вратарю «Севильи». После отбитого пенальти Буну вплотную подбежал к Холанду и крикнул ему что-то. Нападающий забил со второй попытки и разразился ревом в лицо марокканцу. Разъяренные испанцы были готовы разорвать форварда за этот жест – но он хорош, лучше ответа не придумать:

«Я не забил с первой попытки, но, оказалось, что он жульничал. Когда он начал кричать что-то мне в лицо, я подумал: «Что же, будет хорошо забить тебе еще раз». Я прокричал ему то же, что и он мне, хоть и не знаю, что это значит. Может, это карма».

Но это все игра – после матча игроки уже мило беседовали. Никакого конфликта, только футбол:

После этого гола Холанда «Севилья» отыгралась и, казалось, могла даже перевести игру в экстра-тайм. Но нет. «Боруссия» со счетом 2:2 в домашнем матче и 5:2 по сумме двух прошла дальше – впервые за четыре года Дортмунд примет игру четвертьфинала Лиги чемпионов.

Эдин Терзич, и. о. главного тренера «Боруссии»: «Холанд невероятный. Он наш лучший форвард, он полон уверенности в себе».

Хулен Лопетеги, главный тренер «Севильи»: «Мы были лучше в трех из четырех таймов этого противостояния. Но у них в команде есть один из лучших игроков мира. Он наказал нас чрезмерно».

Видео-обзор ответного матча «Боруссия» – «Севилья»:

Забивной, яркий, харизматичный, амбициозный – Холанд заставит миллионы детей полюбить футбол. Ну а пока он просто доволен выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов:

«Я устал, но я очень рад от того, что мы вышли в следующий раунд. Мы прошли дальше. Это фантастика».

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua