Холанд: «Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения»

Норвежца могут ждать серьезные перемены в этом году

Эрлинг Холанд / фото - Eurosport

Нападающий «Боруссии Д» Эрлинг Холанд высказался о своем будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter:

«Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол. Вероятно, это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу».

Ожидается, что норвежец сменит клубную прописку этим летом, но сам форвард не хочет спешить с принятием решения.

За его подписью в ряд выстроились европейские топ-клубы, среди которых «Манчестер Сити», «Челси», МЮ, «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» выставила форварду дедлайн по принятию решения о будущем до февраля.

Напомним, названа причина, которая может подтолкнуть Холанда к переходу в «Реал».