Дубли Холанда и Менье помогли «Боруссии Д» разгромить «Фрайбург»
Холанд: «Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения»
Норвежца могут ждать серьезные перемены в этом году
15 января 07:43
Эрлинг Холанд / фото - Eurosport
Нападающий «Боруссии Д» Эрлинг Холанд высказался о своем будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter:
«Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол.
Вероятно, это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу».
Ожидается, что норвежец сменит клубную прописку этим летом, но сам форвард не хочет спешить с принятием решения.
За его подписью в ряд выстроились европейские топ-клубы, среди которых «Манчестер Сити», «Челси», МЮ, «Реал» и «Барселона».
Ранее сообщалось, что «Боруссия» выставила форварду дедлайн по принятию решения о будущем до февраля.
Напомним, названа причина, которая может подтолкнуть Холанда к переходу в «Реал».
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