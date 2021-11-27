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Холанд вернулся после травмы и помог «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

Норвежец забил, выйдя на замену
Футбол Бундеслига (Германия)
18:25
Холанд вернулся после травмы и помог «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»
Фото: twitter.com/BVB

«Боруссия» Д обыграла на выезде «Вольфсбург» в матче 13 тура Бундеслиги.

Несмотря на то, что хозяева открыли счет, «шмели» сумели не только его сравнять, но и победить. Во втором тайме Мален вывел «Боруссию» вперед, а Холанд спустя пару минут после выхода на замену установил окончательный счет.

«Боруссия» вышла в лидеры чемпионата Германии. У «Баварии» есть игра в запасе.

Бундеслига. 13-й тур:

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д 1:3

Голы: Вегхорст, 2 – Джан, 35, Мален, 55, Холанд, 81

«Вольфсбург»: Перван, Гилавоги, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 61), Баку (Мбабу, 75), Арнольд, Вранкс, Вегорст, Лукебакио, Нмеча (Вальдшмидт, 61).

«Боруссия» Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Загаду, 85), Джан (Витцель, 85), Брандт, Дауд, Вольф (Кнауфф, 62), Ройс, Мален (Холанд, 73).

Андрей Усмонов
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