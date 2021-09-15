Хомченовский: «Искусственное поле не помешает нам показать игру на уровне против «Буде-Глимт»

«Заря» проведет первый матч в Лиге конференций

Дмитрий Хомченовский / Фото: УПЛ

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча против «Буде-Глимта» в 1-м туре группового раунда Лиги конференций. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

– Серьезно готовимся к матчу, большие ожидания от этого турнира, настроены и мотивированы в боевом ключе, и готовы исправить ситуацию последних матчей.

- Погодные условия Украины и Норвегии отличаются. В Запорожье +26 на термометре, а в Буде лишь +8. Насколько сложно будет так быстро акклиматизироваться?

– Нас меньше всего интересуют погодные условия, мы думаем только об игре и настраиваемся на хороший и серьезный поединок.

- Рассматриваешь аспект искусственного поля как плюс или минус для команды?

– На данном этапе сложно сказать, конечно же, отличие есть, но думаю, что такой фактор не должен нам помешать завтра показать игру на уровне.

- Лига Конференций – это что-то новое для всех. Насколько велики ожидания и как расцениваешь приоритет этого турнира в системе УЕФА?

– Если он существует, то это сразу говорит о его серьезности, ведь посмотреть на состав команд, которые представлены в нем, уже можно сказать, что довольно-таки интересными будут состязания. Мы рады, что являемся частью этого турнира и будем достойно представлять нашу страну.



Онлайн трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря».