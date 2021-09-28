Стали известны арбитры матча «Заря» – «Рома»
Худжамов: «Игрокам «Зари» нужно расслабиться в матче с «Ромой»
Экс-голкипер «Шахтера» отметил, что луганчанам не следует ожидать поблажек от соперника
28 сентября 22:23
Рустам Худжамов / Фото - Instagram
Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов оценил перспективы «Зари» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против «Ромы». Встреча состоится 30 сентября.
«Заре» не нужно рассчитывать на какой-то дисконт со стороны «Ромы». В нашей стране такая ситуация, что в успех не верят, но все-таки надеются. Мозг понимает, что будет сложно, но душа хочет, чтобы луганчане победили. Футболистам, наоборот, надо расслабиться на футбольном поле. Это будет более полезно, чем когда они будут супернапряженными.
Это же «Рома», говорить, что приедут не те футболисты – некорректно. Возможно, выйдут игроки, которые получают меньше игрового времени. Возможно, это и будет дополнительным шансом «Зари» добыть очки.
Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о старте подготовки к «Роме».
Комментарии 0