Хуммельс – об автоголе в матче с Францией: «Мой сын даже начал праздновать. Мне пришлось ему объяснить»

Защитник сборной Германии забил немного не туда

Матс Хуммельс / Фото: Getty Images Защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал свой автогол в матче с Францией (0:1) в 1-м туре Евро-2020. Его слова приводит Bild. «Мой трехлетний сын думал, что, когда мяч залетает в ворота, это всегда хорошо. Он даже начал праздновать гол. Мне пришлось все ему объяснить». Сегодня Германия сыграет с Португалией в матче Евро-2020. Видео трансляция матча Германия – Португалия. Онлайн трансляция матча Германия – Португалия.

Петр Приходько