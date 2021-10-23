Хуммельс забил в 14-м сезоне Бундеслиги подряд

Защитник помог победить «Боруссии»

Фото: Sky Sports

«Боруссия» Д обыграла «Арминию» (3:1) в матче 9 тура Бундеслиги.

Одним из голов отметился защитник Матс Хуммельс. Это его первый гол в сезоне.

Таким образом, Хуммельс забил в своем 14-м сезоне Бундеслиги подряд. По этому показателю он единственный из действующих футболистов, сообщает Opta.

Кроме «Боруссии», Хуммельс несколько лет играл за «Баварию», но чемпионат Германии не покидал.

«Боруссия» идет второй в таблице, уступая мюнхенцам одно очко.