«Боруссия Д» без Холланда одолела «Арминию», а «Лейпциг» разгромил «Гройтер»
Хуммельс забил в 14-м сезоне Бундеслиги подряд
Защитник помог победить «Боруссии»
22:21
Фото: Sky Sports
«Боруссия» Д обыграла «Арминию» (3:1) в матче 9 тура Бундеслиги.
Одним из голов отметился защитник Матс Хуммельс. Это его первый гол в сезоне.
Таким образом, Хуммельс забил в своем 14-м сезоне Бундеслиги подряд. По этому показателю он единственный из действующих футболистов, сообщает Opta.
Кроме «Боруссии», Хуммельс несколько лет играл за «Баварию», но чемпионат Германии не покидал.
«Боруссия» идет второй в таблице, уступая мюнхенцам одно очко.
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