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Киммих: «Бывают матчи и посложнее, чем на «Уэмбли» против Англии»
Защитник сборной Германии – о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020
Йосуа Киммих / Фото - newindianexpressЗащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йосуа Киммих поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 с командой Англии.
Цитирует Киммиха Bayern & Germany.
«Мы настроены оптимистично, потому что уже показали хорошую игру против Португалии. Я с нетерпением жду этого матча, если честно. Бывают матчи и посложнее, чем на «Уэмбли» против Англии. Я думаю, что мы сможем быть успешными. Нет лучшей игры, чем между Германией и Англией. А вот должны ли мы были встретиться на стадии 1/8 финала — не уверен. Мы провели три разные игры, и нам определенно есть куда совершенствоваться. Мы хотим показать это на «Уэмбли».
Напомним, поединок между командами состоится 29 июня в Лондоне. Начало – в 18.00.
Все пары 1/8 финала Евро-2020.