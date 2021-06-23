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Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина

В первом матча плей-офф встретятся для сине-желтые команды
Футбол Сборная Украины
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Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Фото - УАФ

Были сыграны последние матчи группы F: Португалия – Франция (2:2) и Германия – Венгрия (2:2). Таким образом, завершился групповой этап Евро-2020.

Определились все пары 1/8 финала турнира

Cуббота, 26 июня
Уэльс – Дания (18:00, Амстердам)
Италия – Австрия (21:00, Лондон)

Воскресенье, 27 июня
Нидерланды – Чехия (18:00, Будапешт)
Бельгия – Португалия (21:00, Севилья)

Понедельник, 28 июня
Хорватия – Испания (18:00, Копенгаген)
Франция – Швейцария (21:00, Бухарест)

Вторник, 29 июня
Англия – Германия (18:00, Лондон)
Швеция – Украина (21:00, Глазго)

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Сергей Стаднюк
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Теги

Бельгия – Португалия Швеция – Украина Уэльс – Дания Италия – Австрия Нидерланды – Чехия Хорватия – Испания Франция – Швейцария Англия – Германия

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Новости: Футбол

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