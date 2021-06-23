Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
В первом матча плей-офф встретятся для сине-желтые команды
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Фото - УАФ
Были сыграны последние матчи группы F: Португалия – Франция (2:2) и Германия – Венгрия (2:2). Таким образом, завершился групповой этап Евро-2020.
Определились все пары 1/8 финала турнира
Cуббота, 26 июня
Уэльс – Дания (18:00, Амстердам)
Италия – Австрия (21:00, Лондон)
Воскресенье, 27 июня
Нидерланды – Чехия (18:00, Будапешт)
Бельгия – Португалия (21:00, Севилья)
Понедельник, 28 июня
Хорватия – Испания (18:00, Копенгаген)
Франция – Швейцария (21:00, Бухарест)
Вторник, 29 июня
Англия – Германия (18:00, Лондон)
Швеция – Украина (21:00, Глазго)
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.
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