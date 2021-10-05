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Кин назвал главных претендентов на победу в АПЛ

На Туманном Альбионе разворачивается настоящая битва за чемпионство
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:32
Кин назвал главных претендентов на победу в АПЛ
Рой Кин / фото - TEAMtalk

Бывший игрок МЮ Рой Кин поделился с Mirrror мнением о фаворитах текущего розыгрыша английского чемпионата:

«Дело заключается в тренерах, послужной список Пепа Гвардиолы поражает воображение. Он знает, как выигрывать футбольные матчи, их трудно обыграть.

«Ливерпуль», несомненно, будет в числе претендентов, потому что они много забивают. Они пропустили три мяча в игре с «Брентфордом» и два гола в матче с «Манчестер Сити», так что это выглядит не очень хорошо, но у них есть блестящие игроки, которые ведут команду за собой вперёд, игроки мирового класса.

Я по-прежнему считаю, что у «Ливерпуля» и «Челси» есть шанс добиться успеха и опередить «Манчестер Сити».

Ирландский экс-игрок не включил в этот список свой бывший клуб – «Манчестер Юнайтед». После грандиозной трансферной кампании с покупками Рафаэль Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду многие начали рассматривать «дьяволов» как силу, с которой стоит считаться.

Тем нее менее, другой бывший футболист заявил, что возвращение португальского форварда в Манчестер может даже навредить команде.

Павел Харченко
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Теги

Ливерпуль Челси Манчестер Сити

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