Классный пас от Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Рапид»
В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Вест Хэм» принимал «Рапид».
Лондонская команда заметно давила соперника с первых минут, а преимущество конвертировалось в забитый мяч в середине первого тайма. Комбинацию начал Андрей Ярмоленко, который классной передачей разрезал защиту соперника, нашел Антонио, который уже отдал Райсу на пустые ворота, а тот их расстрелял.
#WestHam #WHUSCR #UEL— Ronard Addo (@ronard_addo) September 30, 2021
West Ham [1] - 0 Rapid Wien | GOAL! Declan Rice
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Отметим, что Ярмоленко провел на поле 76 минут, а затем был заменен на Форнальса.
А уже в добавленное время «Вест Хэм» закрепил свое преимущество – Бенрахма продемонстрировал индивидуальную технику и забил второй мяч в ворота «Рапида».
«Вест Хэм» лидирует в своей группе Лиги Европы после двух стартовых туров.
Лига Европы, 2-й тур
«Вест Хэм» – «Рапид» 2:0
Голы: Райс, 29, Бенрахма, 90+4
«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Нобл (Соучек, 62), Влашич (Лансини, 62), Райс, Антонио (Боуэн, 62), Ярмоленко (Форнальс, 76), Бенрахма.
«Рапид»: Гартлер, Айву, Виммер, Граймль (Стойкович, 62), Улльманн (Ауэр, 74), Кнасмюлльнер, Граховац, Петрович (Любичич, 81), Фунтас (Китагава, 62), Аразе, Кара (Грюлль, 62).
Предупреждения: Граховац (44), Граймль (57), Диоп (75).
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