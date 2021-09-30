Классный пас от Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Рапид»

Украинец провел на поле 76 минут

Фото: Getty Images

В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Вест Хэм» принимал «Рапид».

Лондонская команда заметно давила соперника с первых минут, а преимущество конвертировалось в забитый мяч в середине первого тайма. Комбинацию начал Андрей Ярмоленко, который классной передачей разрезал защиту соперника, нашел Антонио, который уже отдал Райсу на пустые ворота, а тот их расстрелял.

#WestHam #WHUSCR #UEL

West Ham [1] - 0 Rapid Wien | GOAL! Declan Rice



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pic.twitter.com/MCjFDYKrws — Ronard Addo (@ronard_addo) September 30, 2021

Отметим, что Ярмоленко провел на поле 76 минут, а затем был заменен на Форнальса.

А уже в добавленное время «Вест Хэм» закрепил свое преимущество – Бенрахма продемонстрировал индивидуальную технику и забил второй мяч в ворота «Рапида».

«Вест Хэм» лидирует в своей группе Лиги Европы после двух стартовых туров.

Лига Европы, 2-й тур

«Вест Хэм» – «Рапид» 2:0

Голы: Райс, 29, Бенрахма, 90+4

«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Нобл (Соучек, 62), Влашич (Лансини, 62), Райс, Антонио (Боуэн, 62), Ярмоленко (Форнальс, 76), Бенрахма.

«Рапид»: Гартлер, Айву, Виммер, Граймль (Стойкович, 62), Улльманн (Ауэр, 74), Кнасмюлльнер, Граховац, Петрович (Любичич, 81), Фунтас (Китагава, 62), Аразе, Кара (Грюлль, 62).

Предупреждения: Граховац (44), Граймль (57), Диоп (75).