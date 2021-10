Классный пас от Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Рапид»

Фото: Getty Images

В матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Вест Хэм» принимал «Рапид».

Лондонская команда заметно давила соперника с первых минут, а преимущество конвертировалось в забитый мяч в середине первого тайма. Комбинацию начал Андрей Ярмоленко, который классной передачей разрезал защиту соперника, нашел Антонио, который уже отдал Райсу на пустые ворота, а тот их расстрелял.

