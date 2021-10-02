Климовский: «Агенты предлагали вариант с «Минаем»
Климовский: «У каждого футболиста «Нивы» есть шанс пробиться в УПЛ»
Экс-тренер считает, что справился с задачей
2 октября 14:10
Фото: ФК Олимпик
Бывший тренер «Нивы» Тернополь Игорь Климовский оценил свою работу в команде.
«Понимаете, это не я должен оценивать, а те люди, которые меня приглашали. Не знаю, что вам сказать. Во-первых, я ушел, и команда осталась на шестом месте. Думаю, это неплохой результат для клуба, который в прошлом сезоне боролся за выживание. Как оценить мою работу руководство, так это вопрос уже нужно задавать им.
В команде были хорошие ребята — молодые, старательные, принимающие мое видения футбола. Да, мастерства и школы им немного не хватало. Но парни действительно старались. Очень хорошие болельщики, они поддерживали команду, давно таких фанатов не видел. У каждого футболиста «Нивы» есть шанс пробиться в УПЛ».
Он покинул команду в конце сентября.
Также он сообщил, что ему предлагали возглавить «Минай».
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