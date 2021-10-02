Климовский: «У каждого футболиста «Нивы» есть шанс пробиться в УПЛ»

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Бывший тренер «Нивы» Тернополь Игорь Климовский оценил свою работу в команде.

В команде были хорошие ребята — молодые, старательные, принимающие мое видения футбола. Да, мастерства и школы им немного не хватало. Но парни действительно старались. Очень хорошие болельщики, они поддерживали команду, давно таких фанатов не видел. У каждого футболиста «Нивы» есть шанс пробиться в УПЛ».