Клопп: «Атлетико» – машина по достижению результатов»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Слова немецкого специалиста передает пресс-служба UEFA.
Две победы над «Атлетико» практически гарантируют выход из группы. В прошлый раз мы оба матча проиграли. Так что посмотрим.
У меня не настолько оптимистичный настрой, чтобы считать, что этот матч уже у нас в кармане. В Мадриде играть непросто. Но мы многому научились. Ответная игра стала для нас сложнейшим испытанием в тяжелейших условиях.
«Атлетико» сейчас совсем другая команда, ведь она играет по-другому, но это по-прежнему все та же машина по достижению результатов. Невероятно, как Диего Симеоне держит команду в тонусе. Это достойно восхищения.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 19 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Ливерпуль». Начало – в 22:00.
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