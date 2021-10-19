Клопп: «Атлетико» – машина по достижению результатов»

Юрген Клопп / Фото - Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Слова немецкого специалиста передает пресс-служба UEFA.

У меня не настолько оптимистичный настрой, чтобы считать, что этот матч уже у нас в кармане. В Мадриде играть непросто. Но мы многому научились. Ответная игра стала для нас сложнейшим испытанием в тяжелейших условиях.

«Атлетико» сейчас совсем другая команда, ведь она играет по-другому, но это по-прежнему все та же машина по достижению результатов. Невероятно, как Диего Симеоне держит команду в тонусе. Это достойно восхищения.