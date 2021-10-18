Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция

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Фото: Ливерпуль

19 октября в рамках 3-го тура Лиги чемпионов в Группе B «Атлетико» в Мадриде примет «Ливерпуль».



После двух туров «Ливерпуль» с двумя победами занимает первую позиции, тогда как у «Атлетико» победа и ничья, дающие испанцам вторую позицию.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.