Салах, Мане и Фирмино снова в огне. «Ливерпуль» разнес «Уотфорд»
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
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14:44
Фото: Ливерпуль
19 октября в рамках 3-го тура Лиги чемпионов в Группе B «Атлетико» в Мадриде примет «Ливерпуль».
После двух туров «Ливерпуль» с двумя победами занимает первую позиции, тогда как у «Атлетико» победа и ничья, дающие испанцам вторую позицию.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 22:00.
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