Клопп: «Нам было непросто с «Престоном», потому что их игроки просто выбивали мяч куда подальше»

«Ливерпуль» вышел в следующий раунд Кубка Лиги

Юрген Клопп / Фото: пресс-служба Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Престоном» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Слова специалиста приводит пресс-служба мерсисайдцев.

«Мы играли не лучшим образом, и это правда. Мы начали неплохо, но потом структура рассыпалась.

Мы слишком сильно стремились отбирать мяч, все теряли позицию, не хватало игроков между линиями. Но такое вполне естественно, когда футболисты не так часто играют вместе.

Было особенно непросто потому, что «Престон» особо не беспокоился насчет владения мячом: игроки просто выбивали его куда-нибудь подальше и боролись за него в точке приземления. И в какой-то момент у нас игра перестала получаться, а у них – наоборот.

Мы можем играть лучше, как команда, но я видел немало хороших индивидуальных действий. Главное – выход в следующий раунд, что нам и удалось сделать».

Напомним, в 1/8 финала Кубка лиги случилась одна из главных сенсаций – «Вест Хэм» выбил «Манчестер Сити» из турнира (0:0, пен 5:3).