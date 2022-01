Клопп после выездной победы угостил фанатов «Ливерпуль» пивом

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» в матче АПЛ обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (3:1).

После игры болельщики «красных» собрались возле автобуса команды. К ним вышел тренер Юрген Клопп и подарил им бутылки с пивом.

Jurgen Klopp handing out bottles of Peroni to fans after Liverpool’s win today. Hard not to love him. pic.twitter.com/hSOJwwE79r