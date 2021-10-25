Клопп: «То, что мы делали с МЮ – было безумием»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал BBC победу над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в выездном матче АПЛ.

Результат безумный. Я тут спросил, случалось ли такое в истории. Если нет, то это побудет рекордом некоторое время. Игроки добавили в книгу хорошую главу. Это особенная победа, но мы не празднуем как сумасшедшие. Мы с уважением относимся к сопернику, нам иногда везло, а «Юнайтед» сейчас не в лучшем состоянии.

5:0, я очень счастлив, это исключительный результат. Абсолютно выдающийся. У меня в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня мы победили, поэтому пьем пиво по дороге домой».