Чемпионат Англии. «Ливерпуль» разнес МЮ. Как это было
Клопп: «То, что мы делали с МЮ – было безумием»
Тренер доволен победой «Ливерпуля»
09:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал BBC победу над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в выездном матче АПЛ.
«Что я могу сказать? Ожидал ли я такого? Нет. То, что мы делали на трети поля соперника, было безумием. Мы высоко прессинговали, выигрывали единоборства, забивали прекрасные голы. В перерыве я сказал парням играть лучше. Мы начали невероятно хорошо, а потом перестали играть в футбол. Мы контролировали игру после пятого гола, речь шла не о том, чтобы забить больше, а просто попытаться обойтись без дополнительных травм.
Результат безумный. Я тут спросил, случалось ли такое в истории. Если нет, то это побудет рекордом некоторое время. Игроки добавили в книгу хорошую главу. Это особенная победа, но мы не празднуем как сумасшедшие. Мы с уважением относимся к сопернику, нам иногда везло, а «Юнайтед» сейчас не в лучшем состоянии.
5:0, я очень счастлив, это исключительный результат. Абсолютно выдающийся. У меня в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня мы победили, поэтому пьем пиво по дороге домой».
«Ливерпуль» уступает одно очко «Челси» в таблице АПЛ.
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