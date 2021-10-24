«Ливерпуль» разнес МЮ с хет-триком Салаха и незасчитанным голом Роналду

«Мерсисайдцы» поиздевались над принципиальным соперником

Фото - ФК Ливерпуль

В девятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед».

Еще до перерыва счет стал неприличным. За гостей отличились Кейта и Жота, дубль оформил Салах.

Во втором тайме египтянин довел дело до хет-трика, игра несколько успокоилась. Позже ко всем несчастьям «красных дьяволов» удаление заработал Погба, а гол Роналду не был засчитан после пересмотра VAR.

«Ливерпуль» на одно очко отстает от «Челси» в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» упустил возможность вернуться в топ-4.

АПЛ, 9 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 0:5

Голы: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 62), Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Диогу Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Фирмино (Мане, 77), Салах, Диогу Жота.

Предупреждения: Шоу, Роналду, Фред, Бруну Фернандеш, Магуайр, Уан-Биссака – выаываы

Удаление: Погба