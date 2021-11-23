Бывший игрок сборной Украины: «Гармаш сейчас забивной в УПЛ, но матч с «Баварией» – другой уровень»
Ключевой игрок «Баварии» может уйти из команды из-за отказа от вакцинации
Киммих имеет конфликт с руководством
11:12
Фото: Marca
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть команду.
Хавбек отказался делать обязательную прививку от коронавируса, чем начал конфликт с руководством клуба. Сообщалось, что «Бавария» не будет задействовать игроков, которые отказываются от вакцинации.
Полузащитник не пойдет на уступки, а значит, вероятно, покинет команду. Пока претендуем на футболиста называют «Реал», сообщает Todofichajes.com.
С «Динамо» Киммих также не сыграет. Игра состоится 23 ноября.
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