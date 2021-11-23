Ключевой игрок «Баварии» может уйти из команды из-за отказа от вакцинации

Киммих имеет конфликт с руководством

Фото: Marca

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть команду.

Хавбек отказался делать обязательную прививку от коронавируса, чем начал конфликт с руководством клуба. Сообщалось, что «Бавария» не будет задействовать игроков, которые отказываются от вакцинации.

Полузащитник не пойдет на уступки, а значит, вероятно, покинет команду. Пока претендуем на футболиста называют «Реал», сообщает Todofichajes.com.

С «Динамо» Киммих также не сыграет. Игра состоится 23 ноября.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бавария».