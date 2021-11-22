Ряд ведущих футболистов «Баварии» пропустят игру с «Динамо» из-за коронавируса
В этот вторник, 23-го ноября киевское «Динамо» на стадионе «НСК Олимпийский» примет «Баварию».
Целый ряд футболистов мюнхенцев не сможет приехать в Украину на эту встречу, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
У двоих игроков «красных» была обнаружена коронавирусная инфекция – это Николас Зюле и Йосип Станишич.
Также несколько футболистов отправились на самоизоляцию, так как контактировали с заболевшими. Из-за карантина с киевлянами не сыграют Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Йозуа Киммих уже вторую неделю находится на карантине.
Подопечные Нагельсманна уже решили свои турнирные задачи в ЛЧ, обеспечив себе место в плей-офф соревнования.
«Динамо» же идет на последнем месте в своей группе, набрав лишь одно очко.
Напомним, накануне встречи с киевлянами «Бавария» сенсационно проиграла аутсайдеру Бундеслиги.
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