Ключевой игрок «Ливерпуля» травмировался в матче с «Атлетиком»

Эндрю Робертсон / Фото: Sky Sports

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в контрольном матче с «Атлетиком» (1:1) получил повреждение связок. Шотландец в своем Twitter поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о тяжести травмы:



Thanks to everyone for the kind messages and support. Scan suggests nothing too major but there’s some ligament damage which will need to mend. I will be grafting every day so I can help the team again sooner rather than later. Good luck to the boys playing tonight #YNWA pic.twitter.com/urKPCLmHgS