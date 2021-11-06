Ключевой защитник сборной Украины пропустит матчи с Болгарией и Боснией

Миколенко буде лечиться после повреждения дольше, чем ожидалось

Виталий Миколенко / Фото: UA-Football

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко пропустит из-за травмы еще около 3-х недель.

Это значит, что он не поедет на ближайший сбор сборной Украины, который начнется уже в понедельник, 8-го октября.

Сборная Украины 11-го ноября встретится с Болгарией в товарищеском матче, а 16-го – против Боснии и Герцеговины в заключительном матче отбора на ЧМ-2022.

Напомним, в 14-м туре УПЛ без Миколенко «Динамо» проиграло «Ворскле» (1:2).