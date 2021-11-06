Миколенко удивил появлением на трибунах в забавном головном уборе
Ключевой защитник сборной Украины пропустит матчи с Болгарией и Боснией
Миколенко буде лечиться после повреждения дольше, чем ожидалось
6 ноября 22:08
Виталий Миколенко / Фото: UA-Football
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко пропустит из-за травмы еще около 3-х недель.
Это значит, что он не поедет на ближайший сбор сборной Украины, который начнется уже в понедельник, 8-го октября.
Сборная Украины 11-го ноября встретится с Болгарией в товарищеском матче, а 16-го – против Боснии и Герцеговины в заключительном матче отбора на ЧМ-2022.
Напомним, в 14-м туре УПЛ без Миколенко «Динамо» проиграло «Ворскле» (1:2).
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