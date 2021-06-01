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Ко Всемирному дню защиты детей. Тинейджеры, раскрывшие свой талант на Евро

Практически каждый чемпионат Европы раскрывает молодых талантов
Футбол Евро-2020
15:47
Ко Всемирному дню защиты детей. Тинейджеры, раскрывшие свой талант на Евро
История
Криштиану Роналду на Евро-2004 / Фото - Goal.com

1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Очень часто будущие футбольные звезды раскрывают свой талант в очень юном возрасте, а порой это случается еще и на столь крупных турнирах, как чемпионат Европы.

Предвкушая старт Евро-2020, XSPORT.ua предлагает ознакомиться с восьмеркой самых памятных выступлений молодых игроков на чемпионатах Европы по версии UEFA.com.

Ренату Саншеш (Португалия)

Дебют на Евро: 18 лет 296 дней

В трех из четырех первых матчей на Евро-2016 18-летнего полузащитника выпускали на замену, но он успел продемонстрировать впечатляющую для своего возраста мощь и умение разрушать полузащиту соперника резкими рывками и умными передачами.

В четвертьфинальном матче против Польши Саншеш получил шанс сыграть в стартовом составе и оправдал доверие главного тренера Фернанду Сантуша, открыв счет своим дебютным забитым мячом на турнире. Затем он отличился еще и в послематчевой серии пенальти. Это был его лучший матч на турнире.

В полуфинале и финале место Саншеша в стартовом составе даже на обсуждалось. Он отлично сыграл что против Уэльса, что против Франции и помог команде впервые в истории стать чемпионом Европы.

Успешное выступление на Евро-2016 помогло Саншешу привлечь внимание «Баварии», но закрепиться в составе мюнхенцев он так и не смог. С 2019-го года Саншеш выступает за «Лилль» и в последнем сезоне стал чемпионом Франции. Сейчас вместе со сборной Португалии он готовится к защите звания чемпиона Европы.

Кингсли Коман (Франция)

Дебют на Евро: 19 лет 362 дня

Еще один игрок, который раскрылся на Евро-2016. Уже с первых минут на турнире Коман продемонстрировал свою силу, скорость и мастерство. Нападающий, который по ходу домашнего Евро отпраздновал свое 20-летие, участвовал во всех матчах сборной Франции, кроме полуфинала.

Дидье Дешам использовал Комана как на левом, так и на правом фланге, где тот чувствовал себе одинаково комфортно. Коман постоянно держал в напряжении оборону соперников, будучи способным на сокрушительные рывки и врывания в штрафную площадь оппонентов. В итоге, вместе Ле Бле Коман дошел до финала, в котором тоже сыграл, выйдя на замену.

Кингсли Коман / Фото - RTL.fr

В отличие от Саншеша, у Комана дела пошли и в «Баварии», цвета которой он защищает с 2015 года (два сезона в аренде) и по сей день.

Уэйн Руни (Англия)

Дебют на Евро: 18 лет 231 день

Эмоциональный 18-летний тинейджер засверкал на Евро в Португалии, отметившись четырьмя мячами в четырех матчах. Во втором матче группового этапа против Швейцарии Руни сделал дубль, после чего отгрузил еще «двушку» и Хорватии, а его команда вышла в четвертьфинал.

Гол Руни после обыгрыша с Полом Скоулзом в матче против Хорватии – один из самых памятных его голов в карьере.

К сожалению, перелом плюсневой кости в первом тайме матча против Португалии досрочно закончил выступление Руни на Евро-2004. Сами англичане тоже не долго продержались, проиграв в том матче по пенальти.

Криштану Роналду (Португалия)

Дебют на Евро: 19 лет 127 дней

Как и Руни, Криш тоже засверкал в 2004-м году. Выйдя на замену в перерыве первого матча домашнего турнира вместо Симау, Роналду отметился забитым мячом, который, правда, стал слабым утешением – будущие чемпионы Европы тогда одержали победу 2:1. Между прочим, единственную для себя на групповом этапе.

В следующих двух матчах португальцы одержали победы, обыграв Россию и Испанию. В важнейшем матче против географических соседей в последнем туре Роналду уже вышел в старте, чем зацементировал доверие со стороны главного тренера Луиша Фелипе Сколари.

Плей-офф Роналду сыграл практически полностью, отметившись голом в полуфинале против Нидерландов. Несмотря на поражение от греков в финале, Роналду, перешедший в «Манчестер Юнайтед» годом ранее из «Спортинга» только усилил уже нарастающие голоса о том, что он – будущая суперзвезда мирового футбола.

Кристиан Киву (Румыния)

Дебют на Евро: 19 лет 227 дней

19-летний защитник сыграл все четыре матча сборной Румынии на Евро-2000 от свистка до свистка. Румыния на том турнире сенсационно вышла из группы с Португалией, Англией и Германией, а Киву поразил своей надежной игрой еще в первом туре против немцев, когда и была добыта ключевая ничья (1:1).

В матче против Португалии (0:1) Киву проявил свои атакующие навыки, на протяжении всего матча держа в напряжении оборону соперника навесами с левого фланга, а в заключительном матче группового этапа против Англии на тот момент игрок «Аякса» даже забил красивым ударом после рикошета от штанги, а его команда победила 3:2 и вышла в четвертьфинал, где, несмотря на хорошую игру румын, их все же остановили будущие финалисты итальянцы.

Патрик Клюйверт (Нидерланды)

Дебют на Евро: 19 лет 342 дня

Во всех трех матчах группового этапа Евро-1996 Клюйверт выходил на замену, но забил только в последнем матче Англии, когда Нидерланды горели 0:4.

Однако этот гол стал для Нидерландов спасительным. Благодаря ему они обошли Шотландию по разнице мячей и вышли в четвертьфинал на Францию.

Матч против французов получился безголевым, а в послематчевой серии Клюйверт хладнокровно реализовал третий пенальти своей команды, правда, это не помогло пройти ей дальше – не забил Кларенс Зеедорф.

Микаэль Лаудруп (Дания)

Дебют на Евро: 19 лет 362 дня

Лаудруп еще в раннем возрасте получил прозвище «Датский динамит» и помог Дании дойти до полуфинала Евро-1984. На тот момент уже выступавший за «Лацио» датчанин поражал своими диспетчерскими умениями и отыграл все 90 минут в каждом из четырех матчей датчан на том турнире.

На следующий день после своего 20-го дня рождения он отдал две результативные передачи в матче против Югославии (5:0), и это было действительно искусство.

В полуфинале Дании не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пройти Испанию, но после ничьей 1:1 в основное время они уступили в серии пенальти (4:5). Лаудруп тогда свою попытку реализовал.

Ференц Бене (Венгрия)

Дебют на Евро: 19 лет 182 дня

Бене стал лучшим бомбардиром Евро-1964 и помог сборной Венгрии занять третье место. Правый вингер «Уйпешта» привнес в игру национальной команды творческое чутье, темп и мастерство.

В полуфинале против Испании Бене сравнял счет, элегантно перебросив вратаря, но Венгрия все же уступила в дополнительное время.

В матче за бронзу против Дании Бене забил уже на 11-й минуте, а Новак в дополнительное время голом с пенальти резюмировал победу венгров.

Александр Черненко
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Криштиану Роналду Кингсли Коман

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