Кочергин: «Игроки «Ромы» так же бегают, так же прыгают, просто все чуть быстрее»

Полузащитник отметил прессинг итальянцев во втором тайме





Владислав Кочергин / Фото: Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин в эфире Megogo высказался о поражении римской «Роме» в Лиге конференций.

О схожести матча с «Ромой» с матчем против «Буде-Глимт».

«Не думаю, что похож матч. Разве что счет, но мы сегодня лучше сыграли, чем в Норвегии. Первый момент – сразу гол, выход один на один. Не знаю, с чем это связано. Качество игроков, наверное, у них хорошее, высокое. Оно позволяет им забивать сразу с первого момента. У нас вроде есть моменты, но последний пас, чего-то не хватает все время».

О том, была ли большой разница между командами.

«Только так кажется. Просто чуть быстрее все делают, с мячом быстрее работают. В этом все отличия. Так же бегают, так же прыгают, просто все чуть быстрее. Хорошая команда из хорошего чемпионата. Против них было сложно играть. Мы не опускаем голову. Будем дальше работать и прогрессировать, чтобы выйти на такой же уровень».

Об увеличении количества моментов у «Ромы» с 55-й минуты.

«Они взяли мяч под контроль, прессинговали нас, не давали выйти через короткий пас. Думаю, именно поэтому они и создавали моменты. Мы теряли мячи в центре поля, они на контратаках нас иногда ловили».

О шансах выйти из группы.

«Шансы есть, даже когда их нет. Смотрим вперед. Посмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше».

Напомним, римская «Рома» разгромно обыграла «Зарю» в Запорожье со счетом 3:0.