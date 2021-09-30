Владислав Кочергин – лучший игрок 9-го тура УПЛ
Кочергин: «Игроки «Ромы» так же бегают, так же прыгают, просто все чуть быстрее»
Полузащитник отметил прессинг итальянцев во втором тайме
30 сентября 22:45
Владислав Кочергин / Фото: Заря
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин в эфире Megogo высказался о поражении римской «Роме» в Лиге конференций.
О схожести матча с «Ромой» с матчем против «Буде-Глимт».
«Не думаю, что похож матч. Разве что счет, но мы сегодня лучше сыграли, чем в Норвегии. Первый момент – сразу гол, выход один на один. Не знаю, с чем это связано. Качество игроков, наверное, у них хорошее, высокое. Оно позволяет им забивать сразу с первого момента. У нас вроде есть моменты, но последний пас, чего-то не хватает все время».
О том, была ли большой разница между командами.
«Только так кажется. Просто чуть быстрее все делают, с мячом быстрее работают. В этом все отличия. Так же бегают, так же прыгают, просто все чуть быстрее.
Хорошая команда из хорошего чемпионата. Против них было сложно играть. Мы не опускаем голову. Будем дальше работать и прогрессировать, чтобы выйти на такой же уровень».
Об увеличении количества моментов у «Ромы» с 55-й минуты.
«Они взяли мяч под контроль, прессинговали нас, не давали выйти через короткий пас. Думаю, именно поэтому они и создавали моменты. Мы теряли мячи в центре поля, они на контратаках нас иногда ловили».
О шансах выйти из группы.
«Шансы есть, даже когда их нет. Смотрим вперед. Посмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше».
Напомним, римская «Рома» разгромно обыграла «Зарю» в Запорожье со счетом 3:0.
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