Официально. «Заря» арендовала двух игроков «Динамо»
Кочергин: «Ничего не знаю об интересе «Венеции»
Полузащитник не против сменить клуб
Фото: ФК Заря
Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин признался, что хотел бы поиграть в Серии А.
Интерес к игроку приписывают «Венеции».
«Ничего не знаю».
То есть ни вы, ни клуб официальных предложений не получали?
«Относительно клуба не знаю, а лично я не получал».
Как вам вообще такой вариант, хотелось бы поиграть в Серии А?
«Кому бы не хотелось поиграть в Серии А? Конечно».
Другие клубы выходили на вас с целью подписать?
«Лично на меня нет. Может, на агента».
Кочергин отыграл 33 матча в прошлом сезоне, забив девять мячей и сделав три ассиста.
К нему также проявлял интерес бельгийский клуб.
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