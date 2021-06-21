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Кочергин: «Ничего не знаю об интересе «Венеции»

Полузащитник не против сменить клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
13:52
Кочергин: «Ничего не знаю об интересе «Венеции»
Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин признался, что хотел бы поиграть в Серии А.

Интерес к игроку приписывают «Венеции».

«Ничего не знаю».

То есть ни вы, ни клуб официальных предложений не получали?

«Относительно клуба не знаю, а лично я не получал».

Как вам вообще такой вариант, хотелось бы поиграть в Серии А?

«Кому бы не хотелось поиграть в Серии А? Конечно».

Другие клубы выходили на вас с целью подписать?

«Лично на меня нет. Может, на агента».

Кочергин отыграл 33 матча в прошлом сезоне, забив девять мячей и сделав три ассиста.

К нему также проявлял интерес бельгийский клуб.

Андрей Усмонов
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Заря Владислав Кочергин

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