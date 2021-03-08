«Заря» разгромила «Львов», забив сопернику четыре мяча за тайм
Кочергин сыграл 100-й матч за «Зарю»
Игра с «Львовом» стала юбилейной
Владислав Кочергин / Фото: ФК Заря
«Заря» в матче 17 тура УПЛ обыграла «Львов» (4:0).
Весь матч за луганский клуб отыграл полузащитник Владислав Кочергин. Эта игра стала 100-й для игрока за команду, сообщает пресс-служба клуба.
Он дебютировал за команду 16 июля в 2017-го года в игре против «Стали».
За 100 матчей Кочергин забил 16 голов и сделал 11 ассистов.
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