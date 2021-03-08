Кочергин сыграл 100-й матч за «Зарю»

Владислав Кочергин / Фото: ФК Заря

«Заря» в матче 17 тура УПЛ обыграла «Львов» (4:0).

Весь матч за луганский клуб отыграл полузащитник Владислав Кочергин. Эта игра стала 100-й для игрока за команду, сообщает пресс-служба клуба.

Он дебютировал за команду 16 июля в 2017-го года в игре против «Стали».

За 100 матчей Кочергин забил 16 голов и сделал 11 ассистов.