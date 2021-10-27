«Когда мы проигрывали МС 1:6, то такого не было». Фердинанд назвал главную проблему МЮ

Рио Фердинанд / фото - The Sport Review

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в своем подкасте указал на главную проблему, с которой столкнулся клуб:

В этом проблема нынешней команды. У них проблемы с идентичностью, самоопределением.

Когда смотришь игру, задаешься вопросами. Думаешь: «Кто мы?» Дает ли тренер игрокам правильную информацию? А если да, то игроки не прислушиваются к ней?

Вот что нужно тренеру, чтобы докопаться до сути. Потому что пока команда выглядит разрозненная группа».