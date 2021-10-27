«Когда мы проигрывали МС 1:6, то такого не было». Фердинанд назвал главную проблему МЮ
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в своем подкасте указал на главную проблему, с которой столкнулся клуб:
«Я проходил через это, мы проигрывали «Ман Сити» дома со счетом 1:6. Но у нас была идентичность, которая позволяла восстановиться через пару недель.
В этом проблема нынешней команды. У них проблемы с идентичностью, самоопределением.
Когда смотришь игру, задаешься вопросами. Думаешь: «Кто мы?» Дает ли тренер игрокам правильную информацию? А если да, то игроки не прислушиваются к ней?
Вот что нужно тренеру, чтобы докопаться до сути. Потому что пока команда выглядит разрозненная группа».
В минувшем матче «дьяволы» потерпели унизительное поражение от главного врага «Ливерпуля» в родных стенах со счетом 0:5.
В СМИ сразу поползли слухи об отставке главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. Но сообщается, что у норвежца есть шанс исправить все в ближайших матчах.
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