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Тема дня«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
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«Когда мы проигрывали МС 1:6, то такого не было». Фердинанд назвал главную проблему МЮ

Маникунианцам предстоит провести серьезную работу над ошибками
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:43
«Когда мы проигрывали МС 1:6, то такого не было». Фердинанд назвал главную проблему МЮ
Рио Фердинанд / фото - The Sport Review

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в своем подкасте указал на главную проблему, с которой столкнулся клуб:

«Я проходил через это, мы проигрывали «Ман Сити» дома со счетом 1:6. Но у нас была идентичность, которая позволяла восстановиться через пару недель.

В этом проблема нынешней команды. У них проблемы с идентичностью, самоопределением.

Когда смотришь игру, задаешься вопросами. Думаешь: «Кто мы?» Дает ли тренер игрокам правильную информацию? А если да, то игроки не прислушиваются к ней?

Вот что нужно тренеру, чтобы докопаться до сути. Потому что пока команда выглядит разрозненная группа».

В минувшем матче «дьяволы» потерпели унизительное поражение от главного врага «Ливерпуля» в родных стенах со счетом 0:5.

В СМИ сразу поползли слухи об отставке главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. Но сообщается, что у норвежца есть шанс исправить все в ближайших матчах.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд

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