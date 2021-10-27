МЮ подготовил вариант на случай увольнения Сульшера

Руководство клуба будет следить за ситуацией в ближайших матчах

Оле-Гуннар Сульшер / фото - CNN

«Манчестер Юнайтед» может уволить тренера Оле-Гуннара Сульшера, если тот не добьется успеха в ближайших матчах, сообщает Tuttomercatoweb.

Ему на замену может прийти Антонио Конте, с лета находящийся без работы. Боссы «дьяволов» уже связались с именитым наставником.

Итальянец уже работал в АПЛ и даже брал чемпионство с «Челси». Минувший сезон специалист провел в «Интере», где по итогам сезона смог взять «скудетто».

И хоть пока что руководство МЮ выражает доверие Сульшеру, но после разгрома от «Ливерпуля» (0:5) у норвежца больше нет права на ошибку.

Напомним, Сульшер нашел новое место работы на случай увольнения из МЮ.