Коломойский: «Очень понравился «Днепр» Йовичевича»
Коломойский рассказал, причастен ли он к проекту СК «Днепр-1»
Олигарх побывал на матче команды
13 сентября 17:29
Игорь Коломойский / Фото: РБК-Украина
Бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский в эфире шоу «Великий футбол» заявил, что не причастен к проекту СК «Днепр-1».
– Сердце у вас все-таки футбольное? Не можете без футбола?
– А почему я должен быть без футбола? Чемпионат Европы был, перед этим – мира. Футбольных соревнований хватает. Если бы не COVID-19, было бы еще больше.
– Вы как-нибудь принимаете участие в «Днепре-1»?
– Нет, не принимаю. Никак.
– Просто болеете за него?
– С оказией пригласили друзья, вот я и пришел посмотреть. Я и на баскетбол иногда хожу.
Напомним, в матче 7-го тура УПЛ «Днепр-1» уступил «Шахтеру» (0:2).
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