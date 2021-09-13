Коломойский рассказал, причастен ли он к проекту СК «Днепр-1»

Игорь Коломойский / Фото: РБК-Украина

Бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский в эфире шоу «Великий футбол» заявил, что не причастен к проекту СК «Днепр-1».

– А почему я должен быть без футбола? Чемпионат Европы был, перед этим – мира. Футбольных соревнований хватает. Если бы не COVID-19, было бы еще больше.

– Вы как-нибудь принимаете участие в «Днепре-1»?

– Нет, не принимаю. Никак.

– Просто болеете за него?

– С оказией пригласили друзья, вот я и пришел посмотреть. Я и на баскетбол иногда хожу.