«Колос» объявил о переходе Мякушко

Полузащитник подписал контракт с очередным украинским клубом

Фото: ФК Колос

Полузащитник Сергей Мякушко продолжит карьеру в «Колосе», сообщает сайт клуба.

28-летний игрок подписал полноценный контракт с клубом. О деталях соглашения не сообщается.

Первую часть сезона он провел в «Минае», но отыграл лишь три матча.

К «Колосу» он присоединился на сборе пару дней назад.

В УПЛ он успел поиграть за «Карпаты» и «Ворсклу». Кроме того, у него есть опыт игры в Сегунде и чемпионате Польши.