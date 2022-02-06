«Колос» объявил об аренде двух игроков «Динамо»
«Колос» объявил о переходе Мякушко
Полузащитник подписал контракт с очередным украинским клубом
Фото: ФК Колос
Полузащитник Сергей Мякушко продолжит карьеру в «Колосе», сообщает сайт клуба.
28-летний игрок подписал полноценный контракт с клубом. О деталях соглашения не сообщается.
Первую часть сезона он провел в «Минае», но отыграл лишь три матча.
К «Колосу» он присоединился на сборе пару дней назад.
В УПЛ он успел поиграть за «Карпаты» и «Ворсклу». Кроме того, у него есть опыт игры в Сегунде и чемпионате Польши.
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