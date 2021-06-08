«Колос» и «Заря» проявляют интерес к лучшему игроку УПЛ в марте
«Колос» объявил о переходе Сичинавы
Грузин продолжит играть в УПЛ
Фото: ФК Колос
«Колос» через свой сайт объявил о переходе форварда Ники Сичинавы.
Контракт с 26-летним игроком подписан на три года. С 2016-го года Сичинава выступал за «Ингулец». Он покинул команду свободным агентом по завершению минувшего сезона.
В дебютном сезоне в УПЛ на счету Сичинавы шесть мячей в 22 матчах. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Руха».
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