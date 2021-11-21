«Колос» выиграл первый матч за 1,5 месяца, обыграв «Десну»

Гол Сичинавы стал единственным

Фото: ФК Колос

«Колос» в выездном матче 15 тура УПЛ на выезде обыграл «Десну».

Матч получился не богатым на события, а ключевые моменты произошли во втором тайме. В его начале «Десна» осталась в меньшинстве из-за удаления Селина. А позже «Колосу» удалось забить. Сделал это Сичинава, оформив дебютный гол за команду в УПЛ.

Отыграться «Десне» так и не удалось, а «Колос» впервые с начала октября отпраздновал победу в матче УПЛ.

УПЛ. 15-й тур:

«Десна» – «Колос» 0:1

Гол: Сичинава, 67

«Десна»: Литовка, Цымбалюк, Сафронов, Селин, Завийский, Арвеладзе (Масалов, 79), Юрченко (Дегтярев, 79), Тотовицкий, Домбровский, Болбат, Безбородько.

«Колос»: Волынец, Золотов, Петров, Новак (Павловец, 56), Черноморец, Ильин, Чурко (Сантос, 81), Задоя (Костышин, 68), Богданов, Милько, Ренан Абнер (Сичинава, 56).

Удаления: Селин, 53 - Диего Карлос, 90