Конфликт в стане чемпионов мира. На Евро сборная Франции едет в напряженном состоянии

Плохая атмосфера в команде может помешать игре

Килиан Мбаппе и Оливье Жиру / фото - Talk Chelsea

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе недоволен публичными претензиями Оливье Жиру в его адрес, сообщает RMC Sport.

Появившийся на замену и забивший дубль в ворота сборной Болгарии Оливье Жиру, на послематчевой пресс-конференции пожаловался журналистам, что партнеры на него мало пасуют.

Мбаппе воспринял это высказывание на личный счет и ели удержался от резкого публичного высказывания в адрес форварда «Челси».

На прошлой тренировке Оливье попытался уладить конфликт, объяснил Килиану, что те слова вышли слишком резкими из-за провокационных вопросов журналистов. Нападающего ПСЖ это не особо успокоило, и он до конца тренировки был напряженным, и ни с кем не разговаривал.

Напомним, первый матч сборной Франции на Евро-2020 рискует пропустить Карим Бензема.