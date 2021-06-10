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Конопля отправится на сборы с «Шахтером»
Защитник выступал в аренде в «Десне»
Ефим Конопля / Фото: Футбол 24
Защитник «Десны» Ефим Конопля отправится на летние сборы с донецким «Шахтером».
Конопля принадлежит «Шахтеру», но два последних сезона выступал в аренде в «Десне». Контракт игрока с «горняками» действует до июня 2022-го года.
Отметим, что Роберто Де Дзерби намерен дать шанс 21-летнему Конопле закрепиться в первой команде.
В прошлом сезоне Конопля в 22-х матчах УПЛ забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.
Ранее стало известно о первом летнем трансфере «Шахтера».
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